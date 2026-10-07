Corinthians perde para Internacional no Brasileirão e chega à sétima derrota seguida

Brasileirão voltou para o Corinthians como estava antes da paralisação para a Data Fifa: com derrota. O time alvinegro sofreu o sétimo revés seguido no campeonato, ao perder por 2 a 1 para o Internacional nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe paulista carimbou a trave três vezes, cometeu erros tolos e deixou o Beira-Rio com muito a lamentar.

O gol mais rápido da competição, marcado aos 42 segundos pelo atacante Vitinho, abriu o caminho para a vitória do Inter, que ganha fôlego na briga contra o rebaixamento e aprofunda o calvário do Corinthians. Para os dois, o campeonato é o mesmo: lutar para se manter na Série A. Alan Patrick e André também foram às redes.

Time do Inter tem 31 pontos. Segue na zona de rebaixamento, mas agora um pouco mais próximo do Grêmio, o primeiro time fora do grupo do descenso, do qual se aproxima o Corinthians a cada rodada.

São 32 pontos para o time treinado por Fernando Diniz, sob forte pressão após a péssima sequência de resultados e a eliminação da Libertadores.

O Corinthians criou lances até para vencer a partida ou a menos ter melhor sorte no Beira-Rio. Só que cansou de perder gol e cometeu erros infantis, roteiro semelhante ao de outras partidas

A desatenção nos segundos iniciais custou gol sofrido aos 42 segundos. Vitinho marcou na saída de Hugo Souza e pôs o Inter na frente.

Corinthians até reagiu bem, tomou o controle do jogo e passou a pressionar. O problema é que não foi eficiente nem com o lateral Matheuzinho nem com o atacante Yuri Alberto, de volta aos gramados após 69 dias e formando um trio de ataque. Ambos carimbaram a trave defendida pelo goleiro Anthoni.

O segundo tempo foi de pressão ainda maior do Corinthians, que dominou as ações ofensivas, mas seguiu reproduzindo erros no ataque e na defesa.

Na frente, Memphis Depay, em noite infeliz, errou quase tudo que tentou, incluindo um gol na pequena área. Ele finalizou mal e foi o terceiro corintiano a acertar a trave no Beira-Rio.

Faltou eficiência ao time paulista e sobrou aos gaúchos, que se valeram de um gigantesco vacilo de Rodrigo Garro para ampliar. O argentino perdeu a bola na defesa e deixou Villagra com a bola na grande área. Ele serviu Alan Patrick, que aumentou a vantagem colorada.

O volante André, de cabeça, reduziu a desvantagem corintiana, mas nada mais fez o Corinthians em Porto Alegre. Estava decretada a sétima derrota seguida que deve tornar insustentável a permanência de Fernando Diniz.