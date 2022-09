Corinthians perde para o América-MG fora de casa e deixa escapar volta ao G4 do Brasileirão

Timão segue com 44 pontos e é o quinto colocado da competição nacional

RODNEY COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Volante Juninho fez o gol da vitória do América-MG contra o Corinthians



O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o América-MG, na noite deste domingo, 18, no Estádio Raimundo Sampaio, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com a derrota, o Timão deixou de voltar a vice-liderança da competição, além de continuar fora do G4. A equipe paulista segue com 44 pontos e é o atual quinto colocado. Por outro lado, o time mineiro soma agora 39 pontos e está na oitava colocação. O gol do jogo saiu aos 31 minutos da etapa final. Após saída rápida, Cáceres levantou a bola na área e Mastriani encostou de cabeça na segunda trave. O volante Juninho, sozinho, completou para o fundo das redes, dando a vitória ao América-MG.