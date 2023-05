Espanhol: Real Madrid perde e Barcelona pode ser campeão na próxima rodada

Merengues perderam para o Real Sociedad por 2 a 0 e viram a diferença para o arquirrival aumentar para 14

EFE/ Javi Colmenero Real Madrid está 14 pontos atrás do Barcelona faltando cinco rodadas para o fim da La Liga



O Real Madrid abriu os caminhos para o título do Barcelona na próxima rodada no Campeonato Espanhol. Os madridistas perderam para o Real Sociedad por 2 a 0 nesta terça-feira, 2, e estão 14 pontos atrás dos líderes, que venceram o Osasuna por 1 a 0. Se o Barça vencer o Espanyol no dia 14, conquista sua 27ª taça faltando quatro rodadas para o fim. A partida no Anoeta teve influência (ruim) de Militão no resultado. O brasileiro recuou errado e Kubo fez o primeiro gol do Sociedad aos 5 minutos do segundo tempo (assista abaixo). O segundo gol saiu aos 40 do segundo tempo, com Barrenetxea. Aos 16 do segundo tempo, Carvajal tinha sido expulso e dificultou a vida do time merengue. A vitória coloca a equipe basca em 4º, na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Real segue vivo na Champions (semifinal) e está na final da Copa do Rei (contra o Osasuna).