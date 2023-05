São Paulo perde chances e fica no empate com o Tolima na Copa Sul-Americana

Tricolor não apresentou bom futebol mesmo diante de um time fraco e que não vence há seis jogos; próxima partida será contra o Puerto Cabello dia 23

EFE/Carlos Ortega São Paulo não conseguiu vencer o Tolima, fora de casa, mas se mantém na liderança do grupo d



Com chances de vencer a terceira seguida na Copa Sul-Americana, o São Paulo tropeçou na Colômbia e ficou no empate sem gols com o Tolima. O resultado mantém o Tricolor em primeiro no Grupo D com 7 pontos. O Tolima tem 4, seguido do Tigre com 3 e Academia Puerto Cabello sem pontuar. Esses dois ainda jogam na rodada. O São Paulo começou com um ritmo de jogo muito lento. O Tolima passa por crise no campeonato colombiano e não vence há seis jogos. Estreando técnico, o time visivelmente não se encontrava em campo e tentava somente jogadas aéreas. O Tricolor começou a acelerar o ritmo depois dos 20 minutos. Aos 27, Luciano teve o melhor lance para abrir o placar, mas estava impedido. No segundo tempo, a história continuou a mesma e o Tolima até conseguiu encurralar o São Paulo no ataque, mas não conseguia ser efetivo. Do outro lado, o Tricolor seguia perdendo chances. Aos 23, Juan recebeu livre, bateu de frente pro gol, mas o goleiro Vargas defendeu. O jogo não saiu do 0 a 0 e na próxima rodada, o Tricolor joga contra a Academia Puerto Cabello, dia 23, fora de casa. Lembrando que apenas o primeiro de cada grupo avança direto, o segundo da chave faz um ‘playoff‘ com o terceiro colocado dos grupos na Libertadores.