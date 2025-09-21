Corinthians perde para o lanterna Sport e desperdiça chance de se afastar da zona de risco no Brasileirão

Gol da partida foi marcado por Matheusinho no início do segundo tempo; resultado representou apenas a segunda vitória do time pernambucano na competição, que segue na lanterna com 14 pontos

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Matheusinho jogador do Sport comemora seu gol durante a partida contra o Corinthians na Ilha do Retiro em Recife (PE), pelo Campeonato Brasileiro A 2025



O Corinthians voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro e perdeu por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada. O gol da partida foi marcado por Matheusinho no início do segundo tempo. O resultado representou apenas a segunda vitória do time pernambucano na competição, que segue na lanterna com 14 pontos, mas encerrou um jejum de 13 jogos sem triunfos em casa. O revés frustra o bom momento recente do Corinthians, que vinha de duas vitórias e um empate, sua melhor sequência no torneio. Agora, com 29 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a décima posição, sete pontos acima da zona de rebaixamento.

Na partida, o Corinthians sentiu os desfalques ofensivos. Yuri Alberto voltou ao time titular após cirurgia de hérnia inguinal, mas não teve ao lado Memphis Depay, com edema na coxa, nem Rodrigo Garro, que trata lesão muscular. Suspenso, o jovem Gui Negão também foi baixa. Assim, Vitinho completou o ataque.

Mesmo com mais posse de bola, o time alvinegro encontrou dificuldades para criar. No primeiro tempo, Breno Bidon acertou a trave e deu passe para finalização perigosa de Vitinho, mas o Sport conseguiu conter as principais investidas. Já na etapa final, um lançamento longo originou o gol da vitória rubro-negra: Zé Lucas, de 17 anos, participou da jogada que terminou com Matheusinho driblando dois marcadores antes de finalizar.

Nos minutos finais, o Corinthians tentou pressionar, mas errou muito nas construções ofensivas. Talles Magno e Romero entraram sem conseguir mudar o cenário, e a equipe terminou o jogo em clima de frustração, agravado por uma confusão iniciada após empurrão de Matheus Bidu em Derick. O Corinthians volta a campo no próximo domingo (28), contra o Flamengo, na Neo Química Arena. Já o Sport enfrenta o Fortaleza, no sábado (27), no Castelão.

*Com informações do Estadão Conteúdo