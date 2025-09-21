São Paulo e Bragantino empatam pelo Paulista Feminino em jogo de golaços
Tricolores seguem em 4º lugar, com 14 pontos, dentro da zona de classificação para as semifinais, enquanto as Bragantinas aparecem em 6º lugar, com 9 pontos, ainda fora do grupo de classificação
São Paulo e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (21), pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, no CFA Laudo Natel, em Cotia. O Bragantino saiu na frente aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Brenda Pinheiro acertou um chute de fora da área. A resposta tricolor foi imediata: no minuto seguinte, Taty Senna aproveitou sobra dentro da área e, de voleio, mandou para o fundo das redes.
Na etapa final, o São Paulo buscou a virada, chegou a balançar as redes com Anny, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar da pressão, o placar não se alterou. Com o resultado, o São Paulo segue em 4º lugar, com 14 pontos, dentro da zona de classificação para as semifinais. O Bragantino, por sua vez, aparece em 6º lugar, com 9 pontos, ainda fora do grupo de classificação.
*Reproduzido com auxílio da IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.