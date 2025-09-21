Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > São Paulo e Bragantino empatam pelo Paulista Feminino em jogo de golaços

São Paulo e Bragantino empatam pelo Paulista Feminino em jogo de golaços

Tricolores seguem em 4º lugar, com 14 pontos, dentro da zona de classificação para as semifinais, enquanto as Bragantinas aparecem em 6º lugar, com 9 pontos, ainda fora do grupo de classificação

  • Por da Redação
  • 21/09/2025 19h13
  • BlueSky
Miguel Schincariol/Sâo Paulo são paulo e bragantino

São Paulo e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (21), pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, no CFA Laudo Natel, em Cotia. O Bragantino saiu na frente aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Brenda Pinheiro acertou um chute de fora da área. A resposta tricolor foi imediata: no minuto seguinte, Taty Senna aproveitou sobra dentro da área e, de voleio, mandou para o fundo das redes.

Na etapa final, o São Paulo buscou a virada, chegou a balançar as redes com Anny, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar da pressão, o placar não se alterou. Com o resultado, o São Paulo segue em 4º lugar, com 14 pontos, dentro da zona de classificação para as semifinais. O Bragantino, por sua vez, aparece em 6º lugar, com 9 pontos, ainda fora do grupo de classificação.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Leia também

Mirassol vence Juventude, se mantém invicto em casa e retorna ao 4º lugar do Brasileirão
PSG jogará clássico com Olympique de Marselha com oito desfalques por causa da cerimônia da Bola de Ouro

*Reproduzido com auxílio da IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >