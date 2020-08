Corinthians pode emprestar Matheus Davó para o Guarani

Segundo técnico do Bugre, jogador demonstrou interesse em voltar para Campinas caso não seja utilizado no alvinegro

Agência Corinthians/Divulgação Matheus Davó foi contratado pelo Corinthians em janeiro



Contratado pelo Corinthians em janeiro, Matheus Davó teve poucas oportunidades no time de Tiago Nunes. No Guarani, porém, o atleta pode ganhar uma nova chance, dessa vez sob o comando de Thiago Carpini. Em entrevista coletiva, o treinador revelou que contatou membros da comissão técnica do alvinegro e o próprio jogador para avaliar um possível empréstimo ao Bugre.

“Existe sim a possibilidade, agora cabe às diretorias, o Corinthians e o Guarani, porque tem toda uma questão de venda, então não sei ao certo. Eu não falei com a diretoria do Guarani, eu falei com o auxiliar do Tiago Nunes, o Evandro Fornari, e falei com o próprio Davó. Ele me procurou, ele me ligou e demonstrou interesse, caso não fosse ser utilizado no elenco do Corinthians em voltar ao Guarani. A casa dele, onde aqui ele foi lançado, onde ele teve a maior sequência na carreira dele, comigo aqui o ano passado. E eu falei que as portas estão abertas”, revelou.

Davó começou na Portuguesa, e depois se transferiu para o Guarani, onde se destacou ainda nas categorias de base. Promovido ao elenco principal do time de Campinas, marcou três gols em 30 partidas. No início de 2020, foi contratado pelo Corinthians por quatro temporadas. Até agora, ele só atuou em três partidas com a camisa do alvinegro, mas Carpini acredita que o atleta tem potencial para crescer.

“É um jogador jovem ainda, mas que sabe da responsabilidade de jogar aqui no Guarani, sabe o peso dessa camisa, foi importante na nossa retomada o ano passado. Acredito que deve ter amadurecido um pouco mais em algumas tomadas de decisões por esse período que passou lá, mesmo sem jogo, mas trabalhando com outros profissionais, com outros treinadores. A tendência é você sempre melhorar e evoluir, ainda que ele é um menino muito dedicado”, declarou.

Carpini reiterou que a volta para o Guarani é um desejo do jogador, e que pesa na sua avaliação. “Então se vier, se houver a possibilidade, o Guarani tem interesse, é bem vindo. E o desejo do próprio Davó em vir, em ter me procurado, isso é o que mais me encanta, quando o jogador quer vestir essa camisa e quer estar com a gente”, concluiu.