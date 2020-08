Rescisão de contrato de Alexandre Pato com São Paulo é oficializada no BID

Jogador não atuava pelo Tricolor como titular desde a eliminação no Campeonato Paulista para o Mirassol

Reprodução Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo, e pode assinar com qualquer equipe



Agora oficialmente, Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo. Nesta sexta-feira, a rescisão de contrato entre o clube e o jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A rescisão era dada como certa desde a última quarta-feira, quando o jogador não participou do treino, e foi ao centro de treinamento do Tricolor para se despedir dos colegas de elenco e buscar suas coisas.

Durante a semana, as falas de Raí e Diniz davam a entender que a iniciativa de deixar o clube foi de Pato. Após o empate de 1 a 1 com o Bahia no Morumbi, o treinador respondeu que o jogador estava “insatisfeito”. “Depois da pandemia, não pedi afastamento do Pato, tinham jogadores melhores que ele. Depois da pandemia tudo mudou, e eu não ia tirar todos os jogadores por conta da maneira que a gente voltou. Eu achei que era adequado colocar outro jogador. Aí o Pato ficou insatisfeito e partiu dele o pedido de rescisão contratual”, afirmou.

Ao repórter Marcos Spimpolo, da Jovem Pan, porém, o ex-Tricolor afirmou que foi “sacaneado”, e que a decisão de sair não partiu dele. Pato relatou que “alguém” acabou provocando sua saída e o desfecho foi a rescisão contratual. A quebra do contrato representará uma economia de R$ 35 a R$ 40 milhões até o fim de 2022, prazo que duraria o contrato. O jogador abriu mão de luvas, salários e direitos de imagens atrasados, e agora está livre para fechar com qualquer equipe.

* Com Estadão Conteúdo