Corinthians pode perder pontos no Brasileirão por cânticos homofóbicos contra o São Paulo

Timão será denunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após atos preconceituosos dos torcedores

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians lotou a Neo Química Arena contra o São Paulo



O Corinthians será denunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após torcedores proferirem cânticos homofóbicos no empate diante do São Paulo, na tarde do último domingo, 14, na Neo Química Arena. O Timão será enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. Como punição, o Alvinegro pode ser multado de R$ 100 a R$ 100 mil. Como o ato preconceituoso foi praticado por muitos torcedores, o clube pode até perder pontos no Brasileirão. “O Código estabelece a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição”, diz o CBJD.

No Majestoso disputado pela sexta rodada do Brasileirão, o árbitro Bruno Arleu Araújo paralisou a partida aos 18 minutos do segundo tempo. Imediatamente, o juiz informou que o jogo estava parado por cânticos homofóbicos contra o São Paulo. Assim que uma mensagem contra o preconceito apareceu no telão na Neo Química Arena, os torcedores aumentaram o volume e entoaram: “Vamos Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar”. Apesar disso, a arbitragem retomou o confronto cerca de dois minutos depois, sem seguir o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – segundo a cartilha da entidade, o duelo deveria ser interrompido novamente. Caso um novo aviso não fosse respeitado, o jogo deveria ser suspenso, com perda dos pontos para o time dos infratores.

No momento em que o árbitro paralisou o jogo, o perfil do Corinthians no Twitter chegou a publicar uma mensagem incentivando o cântico homofóbico – o post, imediatamente, foi apagado. Apesar da possibilidade de perder pontos, o STJD nunca puniu um clube desta forma. Em 2022, um caso semelhante fez com que o Timão pagasse uma multa de R$ 40 mil. Procurado pela reportagem, o clube repudiou o episódio. “O Corinthians volta a repudiar veementemente os cantos homofóbicos relatados na súmula do jogo deste domingo (14/5). Como sempre, o clube alerta continuamente sua torcida, por meio de suas redes sociais e do sistema de som e de telões da Neo Química Arena, com esclarecimentos aos torcedores quanto a ilegalidade dessas condutas. E mais uma vez insistimos com nossa Fiel Torcida para que cessem com atos como esses em nossa arena.”