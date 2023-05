Diretor do São Paulo, Dorival e jogadores criticam arbitragem do Majestoso: ‘Corinthians com 12 jogadores’

Tricolor afirmou que enviará um ofício à CBF para questionar as decisões do juiz Bruno Arleu Araújo

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo ficou na bronca com a arbitragem do jogo diante do Corinthians



O São Paulo ficou completamente revoltado com a arbitragem de Bruno Arleu Araújo no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, neste domingo, pela sexta rodada do Brasileirão. Além de questionar o pênalti assinalado a favor do Timão, os são-paulinos criticaram o juiz por anular um gol marcado pelo atacante Jonathan Calleri. Ainda no intervalo do confronto, o meio-campista Michel Araújo, autor do gol do Tricolor, afirmou que o rival estava atuando com 12 jogadores. “Tem que ajustar primeiro com o juiz. Ele deu o gol de empate para o Corinthians. Domínio total do São Paulo o jogo todo. Teve o segundo gol do Calleri que não foi falta. Não foi pênalti para o Corinthians. Então a gente tem que lutar contra tudo. Voltar para o segundo mais ligado, porque tem 12 jogadores [no Corinthians] lá”, disse, em entrevista à TV Globo. Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior caiu para o décimo lugar, enquanto o Alvinegro entrou na zona de rebaixamento.

A falta que o juiz marcou do Calleri. Seria o segundo gol do São Paulopic.twitter.com/B5mNb9Bj9e — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) May 14, 2023

Já Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, tratou a arbitragem como “vergonhosa” e afirmou que enviará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ruim, péssima, tendenciosa. O que adjeta a arbitragem dele é vergonhosa”, disparou. “Com dez minutos, ele dá um cartão para o Beraldo numa disputa aérea que ninguém entende. Depois, anula o gol do Calleri antes de o lance terminar alegando que fez falta. No fim do primeiro tempo, jogo ir para o vestiário 1 a 0 não é bom, ele dá um pênalti que até agora quero saber a carga que o Rafinha fez no jogador do Corinthians”, acrescentou o cartola. “Nós não aceitamos e vamos representar na comissão de arbitragem. Estamos em seis rodadas e em duas já fomos prejudicados. Quero saber o que o Seneme (presidente da Comissão de Arbitragem da CBF) vai dizer sobre o que os árbitros estão fazendo com o São Paulo”, finalizou.

Futebol é esporte de contato e a regra deixa claro que nem todo contato é faltoso, tem que ter impacto claro na ação do adversário. Não vejo pênalti de Rafinha no Wesley, vejo disputa de bola com contato sem impacto. A arbitragem da CBF/FIFA tem errado muito. Me assusta. pic.twitter.com/oke7foe4vd — Renata Ruel (@RuelRenata) May 14, 2023

Protagonista de uma das jogadas mais polêmicas do Majestoso, Rafinha afirmou que não cometeu falta em Wesley no lance do pênalti. “Eu não gosto de falar de arbitragem porque nós jogadores também somos muito chatos dentro de campo, mas tem coisa que foge do limite. Aquele lance no meio de campo ele não daria a falta”, disse à TV Globo. Até mesmo Dorival Júnior, técnico conhecido por não reclamar com os árbitros, mostrou indignação. “A bola do Calleri foi lamentável. Foi muito lamentável o que aconteceu aqui hoje. O São Paulo foi muito bem. O resumo é que o São Paulo tentou jogar, tentou fazer, foi bem, com postura e eu saio daqui muito chateado, porque vimos a mesma coisa contra o Fortaleza, com um jogo ao nosso caráter, aí vem uma expulsão absurda. Aí você vê os árbitros na próxima rodada. Não é condenar ninguém. Mas pontos importantes estão sendo tirados do nosso time em algo fora do nosso alcance”, falou, em coletiva. “Pra que tem o VAR? Ou hoje ele não estava trabalhando? Num lance do Cássio com outro jogador a bola bateu no braço e ia voltar para nós. Por que não esperou? Tem dois pesos e duas medidas? Eu espero que não. Pelo que o São Paulo jogou merecia o resultado, com todo respeito que tenho ao Corinthians e ao Luxemburgo”, acrescentou.