Corinthians pode ser punido pela Conmebol após torcedor rasgar dinheiro em La Bombonera 

IGNACIO AMICONI/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Corinthians em La Bombonera, durante partida diante do Boca Juniors, pela Libertadore



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai analisar imagens de torcedores do Corinthians rasgando notas de pesos argentinos antes da partida diante do Boca Juniors, realizada na última terça-feira, 5, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Por meio de sua Unidade Disciplinar, que julga casos passíveis de punições, a entidade irá analisar se o Alvinegro paulista merece receber algum tipo de sanção. De acordo com o Artigo 7 do Código Disciplinar da Conmebol aponta, as possíveis punições para este caso vão de multa até portões fechados. Classificado, o Timão irá enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre Flamengo e Tolima (Colômbia). As partidas de ida estão marcadas para acontecer de 2 a 4 de agosto, enquanto as de voltam foram agendadas para 9, 10 e 11 de agosto.