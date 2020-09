Corinthians pode terminar rodada na zona de rebaixamento; veja combinações

Como perdeu para o Sport, o Timão agora só poderá torcer pela televisão contra os rivais na parte de baixo da tabela; entenda

Marlon Costa/Estadão Conteúdo O Corinthians do lateral-direito Fagner pode terminar a 12ª rodada do Brasileirão entre os quatro últimos colocados



Uma combinação de resultados na 12ª rodada pode levar o Corinthians à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com apenas 12 pontos, o time de Parque São Jorge ocupa a 13ª colocação, mas corre o risco de ser ultrapassado por quatro equipes e terminar na segunda-feira à noite entre os quatro piores times da competição. Como enfrentou o Sport em jogo antecipado da rodada, o time do técnico Dyego Coelho só poderá torcer pela televisão contra seus rivais. Para que a equipe entre na zona perigosa, serão precisos três resultados.

Em Curitiba, o Athletico-PR, com 11 pontos, supera o Corinthians se conseguir vencer o Bahia, na Arena da Baixada, sábado, às 19h. Outro resultado que “derruba” o alvinegro seria uma vitória do Red Bull Bragantino (10 pontos), em São Januário, sobre o Vasco, domingo, às 11h. No duelo de Goiânia entre Atlético-GO e Botafogo, domingo, às 18h15, o Corinthians já perderá uma posição de qualquer jeito, pois o time goiano tem 12 pontos e os cariocas somam dez. Quem vencer, passa os paulistas, já o empate é suficiente para o Atlético. A angústia dos corintianos poderá se prolongar até a segunda-feira, às 20h, no Engenhão, caso o Coritiba (11 pontos) derrote o Fluminense.

*Com informações do Estadão Conteúdo