Corinthians poupa três jogadores pendurados contra o Santo André; veja relacionados

Trio está pendurado com cartões amarelos e corria o risco de perder as quartas de final do Paulistão

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Cássio não estará em campo no duelo entre Corinthians x Santo André



Fernando Lázaro, treinador do Corinthians, decidiu preservar três jogadores do confronto diante do Santo André, marcado para este sábado, 4, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já classificado às quartas de final e com a liderança assegurada de sua chave, o Timão não terá Cássio, Roni e Adson, trio que está pendurado com cartões amarelos e corria o risco de perder o mata-mata – os corintianos enfrentarão São Bento, Ferroviária ou Ituano na próxima fase. Desta forma, Carlos Miguel deve substituir o “Gigante”, enquanto Fausto Vera e Paulinho (Maycon) são os candidatos a ocupar as outras vagas. Com somente 19 pontos, o Alvinegro busca uma vitória para tentar ultrapassar São Paulo e Água Santa, ambos com 20, já mirando um possível embate das semifinais. A ideia é ter o mando de campo nas próximas duas fases do Paulistão.

