Corinthians preserva trio contra Botafogo-SP e relaciona Robson Bambu, acusado de estupro 

Líder do Grupo A do Campeonato Paulista, o Alvinegro visita o time de Ribeirão Preto neste sábado, 19

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Robson Bambu foi contratado pelo Corinthians no começo de 2022



O Corinthians divulgou, na tarde desta sexta-feira, 18, a lista de relacionados para o confronto diante do Botafogo-SP, marcado para começar às 18h30 (de Brasília) de amanhã, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Devido ao desgaste provocado pelos jogos neste início de temporada, o técnico interino Fernando Lázaro decidiu preservar o lateral-direito Fagner, o zagueiro Gil e o atacante Jô. Além disso, o treinador deve promover a estreia de Robson Bambu, defensor recém-contratado e que foi acusado de ter estuprado uma mulher no início do mês.

Bambu, de acordo com o boletim de ocorrência, teria assediado uma mulher de 25 anos enquanto ela dormia, no dia 3 de fevereiro, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista. Na ocasião, o Corinthians afirmou que não comentaria o tema “até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração”, ressaltando que não compactua com nenhum tipo de violência – o caso segue sendo investigado pela polícia. Líder do Grupo A, o Timão soma 13 pontos, seis a mais que o segundo colocado Água Santa, e tenta sua quarta vitória consecutiva no Estadual.

Veja a lista de relacionados abaixo: