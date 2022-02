Flavio Prado e Vampeta fazem aposta envolvendo Palmeiras e Corinthians; entenda 

O clima esquentou no programa ‘Bate-Pronto’ após o jornalista comparar o elenco do Alvinegro paulista com o do Verdão

Flavio Prado não ficou empolgado com a vitória do Corinthians sobre o São Bernardo por 3 a 0, na noite da última quarta-feira, 16, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Ao contrário de seus colegas de bancada do programa “Bate-Pronto”, o comentarista ainda acredita que o Alvinegro paulista tem um elenco razoável, menos qualificado do que o trio Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Acreditando no insucesso da equipe do Parque São Jorge, o jornalista apostou com Vampeta, ídolo da Fiel, que o Timão terminará o Campeonato Brasileiro com, no mínimo, oito pontos a menos que o Verdão, comandado por Abel Ferreira – a estreia da competição acontece somente no dia 8 de abril.

“O Corinthians contratou jogadores que estavam há muito tempo sem jogar, mais velhos e com histórico de lesões, principalmente o Renato Augusto. Agora, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas! Sabe quem é o reserva do Renato Augusto? Ninguém! Sabe quem é o reserva do Willian? Ninguém. Esse é o ponto! O Corinthians não tem elenco para brigar com turno e returno. Em relação aos outros adversários, é desproporcional! Eu aposto que o Palmeiras vai terminar o Brasileirão com oito pontos a mais que o Corinthians”, declarou Flavio Prado.

“O Flavio diz que os jogadores do Corinthians são velhos… Eu estava dando uma olhada nos elencos do Brasileirão e, tirando Palmeiras e Santos, todos os times têm vários jogadores com mais de trinta anos. Se o Corinthians é um asilo, vai ganhar o campeonato quem tiver um asilo melhor”, retrucou Vampeta. “A nossa aposta é diferente. Quem perder, irá em um asilo para fazer doação de cestas básicas”, completou, antes do colega de bancada concordar com a aposta.

Assista ao programa completo abaixo: