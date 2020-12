Flavio Prado sobre vitória do Corinthians: ‘O São Paulo tem dificuldade contra times ruins’

O comentarista do Grupo Jovem Pan condicionou o triunfo do Timão ao mau desempenho do Tricolor em Itaquera; assista

Foto: MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado analisou a vitória do Corinthians sobre o São Paulo



O Corinthians só conseguiu bater o São Paulo, na Neo Química Arena, em Itaquera, na noite do último domingo, devido ao mau rendimento do rival. Ao menos, essa é a opinião do comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan. No programa Esporte em Discussão desta segunda-feira, 14, o especialista analisou o Majestoso e recordou que o time de Fernando Diniz costuma ter dificuldades contra equipes mais fechadas.

“Quando se tem um time muito melhor do que o outro, no caso o São Paulo bem melhor do que o Corinthians, você depende de um má jornada do melhor para que o pior possa ganhar. Ontem, realmente, o São Paulo não fez uma boa partida. O Corinthians fez o que se esperava, fechando os espaços, enquanto o adversário foi muito lento nas transições e criando muito pouco. Daniel Alves fez uma partida deficiente, errando muitos passes. E com a saída do Luciano, a vida do São Paulo complicou mais. A verdade é que o São Paulo tem dificuldade contra times ruins. Em jogos mais abertos, o time funciona melhor porque joga o futebol dele, costuma funcionar melhor, como contra o Flamengo”, disse Flavio Prado.

“O Corinthians luta para não cair. No futebol, isso acontece: um time inferior faz um ‘esqueminha’, sem desmerecer o trabalho do Vagner Mancini, e as coisas dão certo. O São Paulo não jogou uma boa partida e aí acontece isso. Não dá para comparar um time com o outro. O São Paulo é muito melhor. Mas, ontem, realmente, o Corinthians fez uma partida boa, reconheceu a sua inferioridade técnica e quebrando a qualidade do adversário. Ou seja, deu tudo certo para o time mandante”, complementou.

