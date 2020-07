Como Corinthians pode enfrentar o RB Bragantino sem Boselli e Everaldo

Tiago Nunes terá que formar um ataque diferente para o mata-mata do Paulistão

Agência Corinthians Jô é centroavante do Corinthians



O Corinthians terá duas baixas para o jogo decisivo diante do RB Bragantino, na próxima quinta-feira, 30, no Morumbi, a partir das 19 horas (de Brasília), em duelo único válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Lesionados, os titulares Mauro Boselli e Everaldo não estarão recuperados a tempo para o primeiro mata-mata do Alvinegro. Desta forma, o treinador Tiago Nunes precisa acelerar a busca para encontrar as melhores opções para o sistema ofensivo do Timão.

O centroavante argentino sofreu uma fratura no rosto ainda no primeiro tempo da partida contra o Oeste, no último domingo, em partida que selou a classificação do Corinthians. O atleta precisou passar por uma cirurgia na face e só voltará aos gramados em três semanas. Everaldo, por sua vez, também foi substituído na etapa inicial do jogo – ele sofreu uma mialgia (dores musculares) e perderá o duelo com o time de Bragança, podendo retornar em uma eventual semifinal.

Assim, Tiago Nunes precisará mexer no ataque titular dos dois jogos após a retomada do Campeonato Paulista. Na vaga de Boselli, o técnico deverá promover a entrada de Jô, centroavante repatriado pela diretoria e que não faz uma partida oficial desde 2019. Já para o lugar de Everaldo, Matheus Vital e Janderson brigam por uma vaga. Léo Natel, recém-contratado, é outro que tem condições e corre por fora.

Tiago Nunes também terá à disposição o volante Víctor Cantillo, que foi ausência nas vitórias sobre Palmeiras e Oeste por testar positivo para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Antes da paralisação no futebol, o meio-campista era o principal jogador do elenco corintiano. Sendo assim, o Corinthians provavelmente será escalado com: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Cantillo (Camacho ou Ederson), Luan, Ramiro e Janderson (Mateus Vital); Jô.