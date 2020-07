Fase de grupos do Paulistão teve Fagner, Dani Alves e Soteldo como destaques

Lateral direito do Corinthians se sobressaiu em vários quesitos, como passes para gols, boas chances criadas e também nos desarmes

Luís Moura/Estadão Conteúdo Fagner é um dos destaques do Campeonato Paulista



A fase de grupos do Campeonato Paulista se encerrou no último domingo, 26. Desde o começo do Estadual, em fevereiro, 96 partidas da competição foram realizadas, tendo RB Bragantino, Palmeiras e São Paulo como os times de melhor campanha. Mas quem são os destaques individuais do torneio até o momento? Abaixo, a Jovem Pan lista os melhores jogadores com base nos números coletados pelo “SofaScore”, aplicativo especializado em estatísticas de futebol.

Antes disso, porém, vale lembrar que o mata-mata do torneio começa a partir desta quarta-feira, 29, com as partidas entre São Paulo X Mirassol e Palmeiras x Santo André. Na quinta-feira, 30, RB Bragantino x Corinthians e Santos X Ponte Preta fazem os outros jogos das quartas de final. As semifinais estão marcadas para acontecer no próximo final de semana.

DESTAQUES DO PAULISTÃO (FASE DE GRUPOS)

ARTILHEIRO – Ytalo (RB Bragantino) – 7 gols marcados

GARÇOM – Fagner (Corinthians) – 5 assistências

MAIOR NOTA– Daniel Alves (São Paulo) – 8.13 de média

DRIBLADOR– Yeferson Soteldo (Santos) – 33 dribles completos

CHUTES – Pablo (São Paulo) – 33 finalizações

PASSES DECISIVOS – Fagner (Corinthians) – 36 passes decisivos

GRANDES CHANCES CRIADAS – Fagner (Corinthians) – 8 grandes chances

PASSES PRECISOS – Bruno Silva (Guarani) – 908 passes completou

DESARMES – Fagner (Corinthians) – 45 desarmes

INTERCEPTAÇÕES – Marquinhos (Inter de Limeiras) – 24 interceptações

CORTES – Henrique Trevisan (Ponte Preta) – 70 cortes

CHUTES TRAVADOS – Bruno Silva (Guarani) – 17 finalizações bloqueadas

DEFESAS – Saulo (Ferroviária) – 50 defesas

DEFESAS DENTRO DA ÁREA – Saulo (Ferroviária) – 27 defesas

JOGOS SEM SOFRER GOLS – Weverton (Palmeiras) – 7 partidas