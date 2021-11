Com efeito suspensivo, Edenilson está liberado para jogar contra o Fluminense

Volante foi punido pelo STJD por duas partidas após ofender árbitro da partida contra o Palmeiras; clube recorreu da decisão

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Edenílson foi expulso da partida entre Palmeiras x Internacional



Edenílson está liberado para jogar a partida do Internacional contra Fluminense nesta quarta-feira, 24, no Maracanã, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O advogado do Colorado, Rogério Pastl, informou nesta terça-feira, 23, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o efeito suspensivo da punição de dois jogos que Edenílson recebeu pela expulsão do jogo contra o Palmeiras em 17 de outubro. Na ocasião, o atleta chamou o juiz Bráulio da Silva Machado de “ladrão do c*****” logo após o dono do apito marcar um pênalti a favor do alviverde paulista.

Na última segunda-feira, 22, a Primeira Comissão Disciplinar do STJD decidiu que Edenílson sofreria uma punição de dois jogos “por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem” na partida contra o Palmeiras. O volante ficaria fora do confronto contra o Fluminense, mas a defesa do time recorreu da decisão, que segue agora para julgamento no Pleno do tribunal. “STJD concede efeito suspensivo e Edenilson poderá jogar próxima partida no Rio”, anunciou Pastl em suas redes sociais.