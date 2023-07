Corinthians renova contrato de Gabriel Moscardo; veja detalhes

Jovem de 17 anos é um dos destaques do time de Vanderlei Luxemburgo

Reprodução/Josiane Ribeiro/Corinthians Gabriel Moscardo renovou com o Corinthians até julho de 2026



O Corinthians acertou a prorrogação do contrato do meio-campista Gabriel Moscardo, na manhã desta segunda-feira, 17. Em nota, o Timão informou que o novo vínculo do atleta de 17 anos é válido até julho de 2026. Cria da base do Alvinegro, o jovem chegou ao clube em 2017, reforçando a categoria sub-12. Depois, o volante ainda venceu a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17. Neste ano, subiu ao profissional e rapidamente ganhou espaço entre os titulares – já são 17 partidas oficiais. “Estou muito feliz com as oportunidades que tive até aqui e com esta renovação”, comentou o jogador. “Sigo focado em melhorar a cada dia e me dedicar ao máximo pelo clube”, completou Moscardo.