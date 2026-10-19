Corinthians sai atrás, mas empata com o Vitória pelo Brasileirão

Resultado deixa o Timão colado à zona de rebaixamento, mas ainda fora dela, com 33 pontos

O técnico Clarence Seedorf viu da arquibancada o Corinthians empatar por 1 a 1 com o Vitória, fechando a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena. O holandês pôde mensurar que precisará acertar o ataque corintiano para recuperar o time.

Apenas de pênalti a equipe marcou. Yuri Alberto voltou às redes após quase três meses em que esteve parado por lesão. Com exceção da penalidade, o Corinthians não conseguia criar oportunidades, apesar do alto volume de jogo. O Vitória também demonstrou falta de repertório, em um jogo de muitos erros e fraco técnica e taticamente.

Resultado deixa o Corinthians colado na zona de rebaixamento, mas ainda fora dela, com 33 pontos, um a mais que o Internacional, primeiro do Z-4. O Vitória chega a 37, na 13ª posição.

O primeiro tempo do Corinthians foi a ilustração da máxima “quem não faz leva”. O time teve 11 finalizações contra quatro do Vitória. As chances foram perdidas por Vitinho e Yuri Alberto. Quando Breno Bidon e Rodrigo Garro arriscaram de fora da área, Lucas Arcanjo intercedeu bem.

Seedorf desceu da arquibancada no intervalo e, por pouco, ele não passaria instruções aos corintianos com um placar zerado. O discurso precisou ser sobre buscar uma virada, já que o Vitória abriu o placar aos 45 minutos.

A equipe rubro-negra havia subido para um escanteio e, após o Corinthians afastar a cobrança, continuou no ataque. Erick pegou a sobra e cruzou para Luan Cândido cabecear. Hugo Souza espalmou, e Renê empurrou para o gol no rebote.

Independentemente do que Seedorf tenha falado no vestiário, não foi o suficiente para inspirar o Corinthians. O segundo tempo continuou com o time amarrado pelo Vitória. A equipe tinha rara presença na área adversária, mesmo com os visitantes resguardados. As finalizações de longe continuavam a ser contidas por Lucas Arcanjo.

Sávio Pereira Sampaio foi ao VAR após André cair na entrada da área com chegada atrasada de Caíque. Inicialmente, o árbitro havia amarelado o corintiano por simulação. Após a revisão, o juiz retirou o cartão e marcou o pênalti. Aos 20, depois de dois minutos de paralisação, Yuri Alberto cobrou e empatou.

O Vitória foi obrigado a abdicar da retranca e buscar o jogo. As duas defesas, contudo, superavam os ataques. Os erros concentravam a posse na intermediária, com escassez de chances mais claras.

Aos 43 minutos, Sávio Pereira Sampaio armou uma confusão. Matheus Bidu recebeu bola enfiada e cruzou. O zagueiro Brítez desviou com o braço para a linha de fundo. O árbitro paralisou o jogo por quase quatro minutos. O lateral, porém, estava impedido, e o impedimento semiautomático mostrou a imagem apenas depois da checagem sobre o pênalti.

A pressão corintiana no fim se manteve da mesma forma que foi durante toda a partida. Bidon ainda teve a melhor chance do time com bola rolando. Lucas Arcanjo salvou, assegurando o placar empatado. Gui Negão caiu no lance, mas sem pênalti.

O Corinthians volta a jogar no sábado (24), quando visita o Vasco, em São Januário, no Rio. No mesmo dia, o Vitória recebe o Athletico-PR, no Barradão, em Salvador.