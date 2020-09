Ramiro admite incômodo com salários atrasados, e diz que assunto é tratado ‘olho no olho’ no Corinthians

Elenco do Corinthians não recebe há três meses; clube promete pagar ao menos dois até o fim de semana

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Ramiro concedeu entrevista nesta sexta-feira



Ramiro admitiu o incômodo dos jogadores do Corinthians com o atraso nos salários nesta sexta-feira. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o meia disse que o assunto é tratado “olho no olho”, e que a diretoria tem sido transparente. O elenco está com três meses de salários atrasados, e promessa do clube é que pelo menos dois sejam quitados até o fim de semana.

“O assunto é bem delicado, funcionário nenhum gosta de ter salário atrasado, não gosta e não deve ter. A gente trabalha no dia a dia, se dedica sempre para ter no final do mês nossa recompensa financeira. A gente também entende e conversa com a diretoria sobre a situação que o mundo vive, de ter ficado sem receber receita, ou com receita reduzida, mas isso é tratado de forma interna, como homens, com olho no olho, a diretoria tem sido transparente para deixar o mais alinhado possível”, afirmou.

Por outro lado, o jogador lembrou que o clube não demitiu funcionários do departamento de futebol profissional em meio à pandemia do novo coronavírus. O elenco teve o salário reduzido em 25%, com base na Medida Provisória 936, enquanto demais funcionários tiveram redução de 50% ou 70%.

“O clube está colocando em dia algumas coisas, a gente sabe que tem bastante coisa em atraso, vão colocar algumas situações nesta semana, a gente vem tratando diretamente com eles para o mais rápido ficar tudo zerado. O que nos deixa contente é que o clube não precisou demitir nenhum funcionário, manteve o mesmo número de empregos”, disse.

Antes da partida da última quarta-feira, contra o Goiás, os jogadores gravaram um vídeo e negaram a possibilidade de uma greve por conta dos atrasos. Foi uma resposta do elenco aos comentários do ex-atacante Edílson, que havia falado sobre a chance de greve durante programa da TV Bandeirantes. Após a vitória de 2 a 1, o Corinthians volta a campo neste sábado, contra o Botafogo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tem oito pontos e ocupa o 9º lugar na tabela.

* Com Estadão Conteúdo