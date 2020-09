Maurício Barbieri é anunciado como novo técnico do Bragantino

Treinador acumula passagens por Flamengo, Goiás e CSA, entre outros clubes

"Satisfação e honra enormes", diz Barbieri na chegada ao Bragantino



O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Palmeiras, no próximo domingo, às 11h, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um novo comandante no banco de reservas do Nabi Abi Cheidid. Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, o clube oficializou a chegada de Mauricio Barbieri como novo treinador.

“Satisfação e honra enormes. Passaram grandes treinadores por aqui, como Parreira e Luxemburgo. Espero escrever minha história, mas ser tão vitorioso como eles. Pude conversar algumas coisas e ir para o treino, tentar desenvolver detalhes pensando no jogo”, disse o treinador.

Aos 38 anos, Barbieri passou pelo Red Bull Brasil entre 2013 e 2016. Depois do clube, treinou Guarani, Desportivo Brasil, Flamengo, Goiás, América Mineiro e CSA. Seu trabalho de maior duração foi no Rubro-Negro, onde ficou por 39 partidas, com 19 vitórias, 12 empates e 8 derrotas.