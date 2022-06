Corinthians sofre, mas vence Atlético-GO e reassume liderança do Brasileiro

Mantuan marcou o único gol no estádio Antônio Accioly e levou o Timão aos 18 pontos

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mantuan marcou o gol da Vitória do Corinthians contra o Atlético-GO



O Corinthians viajou até Goiânia neste sábado, 04, para jogar contra o Atlético-GO e tentar reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O plano deu certo, e o Timão venceu por 1 a 0, mas não foi fácil. O Corinthians teve algumas dificuldades de criação e foi ‘amassado’ pelo Atlético, principalmente no segundo tempo, onde só se defendeu. No primeiro tempo, o Dragão abriu o placar aos 17 minutos com Jorginho, que apareceu sozinho e cabeceou no contrapé de Cássio. Porém, o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento milimétrico. Como resposta, aos 32 minutos, Du Queiroz fez boa jogada pela esquerda, passou para Piton que cruzou na área e Mantuan marcou de cabeça. Na volta do intervalo, só deu Atlético e o Corinthians recuou tentando um contra-ataque, mas a tática não deu certo e Cássio e a defesa fechada asseguraram a vitória.

Nos minutos finais, Lucas Lima cabeceou com perigo e a bola passou raspando a trave. Para permanecer como líder, o Corinthians precisa torcer por um empate no duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, neste domingo, 05, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. A vitória coloca o Timão com 18 pontos, três a mais que os rivais. Na próxima rodada, o time de Vítor Pereira vai a campo na terça-feira, dia 7, às 21h30, contra o Cuiabá. O Atlético recebe o Avaí na quarta-feira.