Corinthians sofre quarto transferban; punição é a terceira da Fifa no ano

A medida é válida pelas próximas três janelas de transferência

O motivo da punição seria o não pagamento pela contratação do volante Charles

O Corinthians sofreu nesta terça-feira (21) o seu quarto transferban. A medida impede o clube paulista de registrar novos jogadores em seu elenco, assim como as determinações anteriores.

A medida é válida pelas próximas três janelas de transferência. Essa é a terceira punição imposta pela Fifa ao Corinthians só neste ano. A primeira é por tempo indeterminado, até que seja retirada. O clube também sofre com um transferban da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O motivo da punição seria o não pagamento pela contratação do volante Charles ao Midtjylland, da Dinamarca, segundo o portal GE.

A última punição apareceu no site da entidade na segunda-feira (13). Fifa não informou a qual dívida se refere esta nova punição.

Em maio, o Corinthians foi punido por dívida com o Philadelphia Union, da Major League Soccer (MLS), referente ao pagamento do volante venezuelano José Martínez.

Já em junho, o clube chegou a ser notificado de que poderia sofrer um novo transfer ban pelo não pagamento ao New York City, também da MLS, pela extensão do empréstimo do atacante Thalles Magno, em abril de 2025.

Por causa da nova sanção, o clube se vê em uma situação complicada em relação a reforços para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra estava negociando com o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al-Nassr, e com o volante Arthur, que estava no Grêmio.

No último jogo, o Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Cascavel, em amistoso de intertemporada. O clube, que é o décimo no Brasileirão com 24 pontos, volta a campo na competição no próximo dia 23 contra o Remo, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

*Com informações do Estadão Conteúdo