Corinthians surpreende, vence Atlético-MG no Mineirão e se afasta da zona de rebaixamento 

Timão saiu vencedor graças a Róger Guedes e ao bom desempenho de seu sistema defensivo

FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes comemora vitória do Corinthians contra o Atlético-MG



O Corinthians surpreendeu neste sábado, 8, ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, em pleno Mineirão, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amargando uma série negativa de resultados, o Timão fez um jogo competitivo e saiu vencedor graças a Róger Guedes. O artilheiro do Alvinegro na temporada recebeu de Yuri Alberto, tirou o marcador e chutou com categoria para marcar, ainda no primeiro tempo. Com um sistema formado por três zagueiros, o conjunto paulista resistiu ao ataque do rival e segurou a vitória até o apito final. Com o resultado, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganha um respiro no cargo, podendo trabalhar em paz na sequência do Brasileiro, da Copa do Brasil e Sul-Americana. Mais do que isso, a equipe do Parque São Jorge se afasta da zona de rebaixamento. Agora na 14ª posição, os corintianos ficam com 15 pontos, quatro a mais em relação ao Goiás, que abre a zona da degola. Os mineiros estão no 11º lugar, com 20 pontos na tabela de classificação.