Fim da crise? Torcedor do Santos que atirou sal grosso planeja retornar à Vila Belmiro para tirar ‘energia ruim’ 

Israel Anderson Melo, conhecido como ‘Tio do Sal’, quer usar a superstição para acabar com a sequência sem vitórias do Peixe

Israel virou meme durante o Campeonato Brasileiro 2021



O Santos vive uma de suas piores fases dos últimos anos. Há 12 jogos sem vencer, o Peixe acumula eliminações precoces na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Pior do que isso, o Alvinegro praiano ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 13 pontos, dois acima do Goiás, time que abre a zona de rebaixamento. Para mudar o cenário, a diretoria está apostando numa reformulação do elenco, com o afastamento de jogadores envolvidos em problemas disciplinares. Recentemente, também foi feita uma troca no comando técnico, com Paulo Turra entrando na vaga de Odair Hellmann. Nem todas as “forças”, porém, estão sendo utilizadas pela agremiação da Baixada. Amuleto da sorte na briga contra a queda na edição de 2021, o torcedor Israel Anderson Melo ainda não pôde jogar sal grosso e espantar a “zica” que paira no Urbano Caldeira. Conhecido como “Tio do Sal”, o homem é tratado por parte da nação santista como um dos responsáveis por evitar o rebaixamento da edição retrasada do Nacional. Na ocasião, ele foi flagrado jogando sal grosso no estádio e até no aparelho do VAR antes do embate contra o Grêmio, válido pela 25ª rodada do Brasileirão 2021. Na ocasião, a superstição deu certo, o Santos ganhou por 1 a 0 e encerrou um tabu de 11 partidas sem vitória, tirando o time liderado por Fábio Carille do desespero.

Agora, Israel espera utilizar seu “poder” novamente no confronto direto contra o Goiás, marcado para as 11h (de Brasília) deste domingo, 9, pela 14ª rodada do Brasileirão. Para isso, entretanto, o santista terá dificuldade. Na época em que espalhou sal grosso pela Vila Belmiro, o torcedor trabalhava para uma empresa que prestava serviços para o clube e tinha acesso aos corredores do estádio. A parceira entre as partes, porém, foi encerrada no início deste ano. Para piorar, devido ao vandalismo cometido no clássico contra o Corinthians, o Peixe ainda foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e jogará sem torcida ao menos até o final de julho. “Esse é um dos problemas. Dentro do Santos, eu fiz muita amizade boa com os funcionários. Já tentei um jeito de entrar lá e ainda me dispus a chegar às 7h, jogar o sal e sair do estádio sem olhar para trás. Ainda assim, é difícil porque, além de ser punido, o clube não deixa qualquer um entrar. No dia que eu espalhei o sal, só consegui porque trabalhava lá. É difícil! Estou tentando de todas as formas, mas está difícil. Acho que não vou conseguir entrar. Para piorar, a gestão do jeito que está… Eu sou um dos torcedores que bate forte contra a diretoria. Os meus comentários repercutem lá dentro. Isso pode ser um ponto também que complica”, comentou, em entrevista ao site da Jovem Pan.

Mesmo com a dificuldade, o “Tio do Sal” promete espalhar o produto nos arredores da Vila Belmiro para tentar acabar com a “energia ruim” que paira no clube. “Eu quero muito entrar na Vila. As pessoas também estão pedindo para mim. Eu acredito muito no poder do sal grosso. Ele tira muito a energia ruim. Desde pequeno, vejo minha mãe colocando sal atrás da porta para espantar ‘olho gordo’. Então, são algumas crenças que a gente vê quando pequeno e vai reproduzindo. Confio muito mesmo. Ainda assim, tem o outro lado: se utilizar muito o sal, puxa as energias positivas também”, declarou Israel, que relembrou o sucesso da superstição em 2021. “Na época, nós perdemos os dois jogos que eu não espalhei sal. Um foi contra o Palmeiras, que estava voando. Nem se eu usasse todo sal do Rio Grande do Norte daria certo. E o outro foi diante do América-MG, quando perdemos por 2 a 0. Então, naquele ano, deu certo, nos livramos na penúltima rodada. Se não der para jogar dentro do estádio, vou jogar fora. E não é só jogar… Tem que sentir. De uns dias para cá, eu sinto a energia muito pesada. A Vila sempre foi um lugar de alegria e festa, mas, nos últimos dias, está estranho.”

Sal grosso rendeu confusão

Israel viralizou nas redes sociais em 10 de outubro de 2021, ainda antes da bola rolar para Santos x Grêmio, na Vila Belmiro. Na ocasião, o torcedor foi flagrado pelo SporTV jogando sal grosso na Vila Belmiro e até no equipamento do VAR. Durante a transmissão da partida entre Colômbia e Brasil, que acontecia no mesmo dia, o narrador Galvão Bueno, então na TV Globo, chegou a comentar o caso, dando mais repercussão. Segundo o santista, apesar da boa intenção, os funcionários do clube não aprovaram sua conduta. “Isso deu um rolo. Quiseram até me prender no intervalo! Seguranças, policiais, delegado da partida e até o pessoal do Santos foram conversar comigo. Foi uma mistura de emoção com medo. No outro dia, acordei pensando que seria preso. Achava que a torcida me mataria por causar uma punição ao time. No fim, deu tudo certo”, relembrou. “Aquele dia do sal incomodou o pessoal um pouco. Mesmo sendo para ajudar, eu jamais prejudicaria o Santos”, continuou o torcedor, que atualmente trabalha numa empresa portuária. “Minha ideia nunca foi aparecer, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu só fiz aquilo para tirar o Santos daquela situação. Quando eu joguei o sal, o estádio estava vazio.”

Mau presságio?

À reportagem do site da Jovem Pan, Israel também revelou que teve um mau presságio sobre a situação do Santos. Em uma noite, o santista sonhou que o time brigaria contra a queda para a Série B até a 38ª rodada do Brasileirão. “Estou desesperado. Antes de começar o campeonato, eu sonhei que uma pessoa me falava para jogar sal na Vila Belmiro. Eu respondia: ‘Você está doido? Não vai acontecer nada, não’. Ela respondia que eu deveria jogar para o time não cair. No sonho, a pessoa falava para eu jogar na partida contra o Fortaleza. Quando eu acordei, abri a tabela e vi que o Fortaleza é nosso último jogo do campeonato”, recordou o “Tio do Sal”, que admitiu ser extremamente supersticioso. “Quando assisto aos jogos em casa, sempre sento no mesmo lugar. No dia de jogo que não vou ao estádio, eu não visto nada do clube. Na Vila Belmiro, sempre entrou pelo mesmo portão e fico no mesmo lugar. Hoje mesmo, eu estou usando a camisa azul do Santos, a mesma que o time usou na vitória contra o Grêmio, em 2021, com gol do Wagner Leonardo. Estou ficando louco com esse clube.”