Corinthians tem 10 jogadores infectados pelo coronavírus antes de pegar o Bahia

Confira quais atletas testaram positivo para Covid-19 e serão baixas para o duelo desta quinta-feira, 28, pelo Campeonato Brasileiro

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan foi contaminado pelo novo coronavírus e será baixa no Corinthians



O Corinthians informou que dez jogadores testaram positivo para a Covid-19 na última bateria de exames antes de embarcar para Salvador para enfrentar o Bahia, na próxima quinta-feira, 28, fora de casa, em partida atrasada e válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó foram infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com o clube alvinegro, todos os jogadores estão assintomáticos e foram isolados, seguindo o protocolo estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, eles devem cumprir os dez dias de isolamento e também deverão ser baixas no jogo com o Ceará, agendado para a outra quarta-feira. O retorno dos atletas contaminados pode acontecer somente diante do Athletico-PR, em 7 de fevereiro.

O surto é o primeiro do Corinthians desde a retomada do futebol, em junho do ano passado, quando oito atletas se reapresentaram com anticorpos do novo vírus. “Provavelmente temos casos de reinfecção, mas ainda vamos fazer esse estudo mais detalhado. Deu esse número aumentado de casos positivos porque estamos vivendo um aumento de casos no Brasil inteiro, com colapso em várias locais, e como fazemos muitos testes no Corinthians já sabíamos que poderia acontecer algo neste sentido por esse aumento de casos da segunda onda neste mês de janeiro”, disse Ivan Grava, médico do clube.

Entre os dez atletas contaminados, o meio-campista Ramiro era quem mais estava sendo utilizado pelo técnico Vagner Mancini, que também não poderá contar com os suspensos Léo Natel e Otero para o jogo contra os baianos. Décimo colocado do Brasileirão, o Corinthians precisa da vitória para se aproximar do grupo que garantirá vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.