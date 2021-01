Vagner Mancini responde se vai torcer para o Palmeiras para facilitar objetivo do Corinthians

O Timão pode se beneficiar com a conquista do rival alviverde na Copa Libertadores da América

Foto: ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini durante a derrota do Corinthians para o RB Bragantino



O Corinthians perdeu para o RB Bragantino na última segunda-feira, na Neo Química Arena, e caiu para a décima posição do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Timão segue sonhando com uma vaga na pré-Libertadores da temporada 2021. Com o vencedor da Copa do Brasil – Palmeiras ou Grêmio -, o G6 do Brasileirão deve se tornar G7. Contudo, as chances podem ser maiores caso o campeão da Copa Libertadores – Palmeiras ou Santos – já esteja dentro da zona de classificação. Por isso, o treinador Vagner Mancini precisou responder se irá torcer para o Verdão na decisão do torneio sul-americano.

“Nós mudamos a meta, sim, porque atingimos a primeira, mas a segunda é mais difícil. Os adversários vêm bem, não da para achar que vai chegar, tem que merecer. E ficamos distantes. Mas não vamos nos abater ou jogar a toalha. Podemos jogar mais, sabemos que foi atípico do que a gente já viu, então é hora de ajustes, aprender com os erros e melhorar, alcançar o segundo objetivo. Eu torço para o Corinthians, não para mais ninguém. Sou fundamentado no meu trabalho, que faço diariamente, para ver uma equipe evoluindo”, comentou o treinador do Corinthians em entrevista coletiva.

Vagner Mancini também lamentou a oscilação do time e afirmou que buscará reequilibrar o time já na próxima quinta-feira, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada do Brasileirão. “Vencendo as partidas. Temos que ser realistas, tem que ganhar os jogos que faltam se quiser sonhar. Fugimos do Z4 (zona de rebaixamento) e agora a meta é outra, mais difícil, se não tivermos as vitórias fica difícil. Os pontos não voltarão mais, sentimos, mas não podemos nos abater. Temos exemplos de quem jogou em casa, perdeu e buscou fora. Essa é nossa missão, buscar fora de casa pra reequilibrar a campanha”, afirmou Mancini.