Corinthians anuncia saída de Dyego Coelho como técnico do sub-20

Ex-lateral deixa o clube em que foi revelado como jogador seis anos após dar início à sua carreira de treinador

Rodrigo Coca/Agência Corinthians



Cria do Terrão e no comando das categorias de base do Corinthians desde 2015, Dyego Coelho está de saída da equipe que o revelou para o futebol. Na tarde desta terça-feira, 26, o clube alvinegro anunciou que o profissional deixa o cargo após uma “decisão tomada em comum acordo” com a diretoria. Coelho dirigiu a equipe sub-20 em 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas. Aproveitamento de 65%. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Paulistão da categoria. Em duas oportunidades ele comandou a equipe principal masculina. Foram 15 jogos resultando em uma classificação à Libertadores da América, ao fim da temporada de 2019.

Coelho começou sua carreira em 2003 nas categorias de base do clube. O ex-lateral direito jogou 112 jogos pelo Corinthians com 45 vitórias, 26 empates, 41 derrotas e o título do Brasileiro no currículo. Ele anotou 15 gols – alguns decisivos na campanha do título nacional de 2005. Como treinador sua carreira foi quase que totalmente no clube em que foi revelado, somente em 2019 ele teve uma passagem como auxiliar-técnico no Guarani. Segundo o clube, Coelho continuará seus estudos para a carreira de treinador. Já com a Licença A da CBF Academy, ele tenta agora a Licença PRO. “O clube agradece ao profissional os serviços prestados nestes mais de dez anos e lhe deseja sorte e sucesso em seus projetos futuros”, disseram em nota.