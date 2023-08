Corinthians tem déficit de R$ 39,5 milhões no primeiro semestre de 2023

Apesar do número negativo, o clube esperava um prejuízo próximo dos R$ 70 milhões

Reprodução/Corinthians TV Duílio Monteiro Alves é o presidente do Corinthians



O Corinthians registrou um déficit de R$ 39,5 milhões no primeiro semestre de 2023, de acordo com seu próprio balanço financeiro, divulgado nesta segunda-feira, 21. Apesar do número negativo, o clube esperava um prejuízo próximo dos R$ 70 milhões, já que as principais receitas com cotas de TV e patrocínio vêm no segundo semestre. Além disso, no futebol, o Timão contou com um superávit de R$ 18,8 milhões. A principal fonte de renda foi os direitos de transmissão de TV, seguido do repasse de direitos federativos (vendas, empréstimos e mecanismo de solidariedade), patrocínio/publicidade, arrecadação de jogos e premiações. Vale lembrar que algumas negociações de atleta, como a de Róger Guedes e Adson, ainda não foram registradas. Desta forma, as demais despesas do Alvinegro paulista geraram déficit de R$ 58,4 milhões.