Corinthians vai arcar com translado dos corpos de torcedores que morreram em acidente de ônibus

Clube afirma que dará todo apoio aos passageiros que estão internados e aos familiares das vítimas fatais

Reprodução/Jovem Pan News Ônibus capotou em uma curva da Rodovia Fernão Dias



O Sport Club Corinthians Paulista vai arcar com os custos do translado dos corpos dos sete torcedores que morreram em acidente de ônibus, corrido na madrugada deste domingo, 20. A informação foi confirmada pela assessoria do clube ao site da Jovem Pan. “O Corinthians vai dar todo apoio às vítimas, aqueles que estão internados e todos os custos de traslado. Vamos dar apoio total aos familiares das vítimas fatais e acompanhar de perto a recuperação dos feridos nos colocando a disposição para qualquer necessidade”, diz comunicado encaminhado à reportagem. No total, ao menos sete pessoas morreram e 11 ficaram presas em ferragens do veículo que capotou no Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O número de feridos chega a 36. Em publicação no X, o antigo Twitter, o Corinthians manifesta pesar e lembra que o ônibus levava torcedores que estavam na capital mineira para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior: “O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, diz a publicação. Em outro comunicado, enviado ao site da Jovem Pan, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, afirma que estão todos “consternados com essa tragédia”. “Estamos focados em dar todo o suporte necessário às vítimas, seus familiares e autoridades, e acompanhando de perto a prestação dos socorros em andamento e à disposição para fazer tudo o que estiver a nosso alcance neste momento de imensa dor”, afirmou.