Lula manifesta pesar pela morte de torcedores e cobra apuração do acidente

Presidente dizer ‘torcer’ pela recuperação dos feriados e uma investigação do ocorrido: ‘Não há como recuperar vidas perdidas’

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o anuncio do Plano Safra 2023/2024 localizado no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou pesar pela morte de sete torcedores do Corinthians no acidente envolvendo um ônibus irregular. A tragédia aconteceu na madrugada deste domingo, 20, no Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em publicação no X, o antigo Twitter, o presidente – que é torcedor do clube – lamentou o que chamou de “desastre”. “Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas”, escreveu Lula. Além do mandatários, outras autoridades também prestam solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. “Deixo aqui minha solidariedade aos familiares das vítimas do trágico acidente envolvendo o ônibus de torcedores do Corinthians”, escreveu o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP). O também deputado federal Rogério Correa (PT-MG) também comentou: “Nossos pêsames a toda fiel corintiana e aos familiares e amigos das vítimas”. Como o site da Jovem Pan mostrou, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo estava em situação irregular: “A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH-3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular”. A ANTT se colocou à disposição para apoiar as investigações no caso e “fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública”. A agência também informa que a Arteris, empresa que administra a rodovia, prestou todos os socorros iniciais.