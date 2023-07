Corinthians tem dois desfalques importantes para jogo contra o Bahia no Brasileirão

Equipes fazem ‘confronto direto’ neste sábado tentando se afastar da zona do rebaixamento

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes está suspenso e não enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova



Bahia e Corinthians fazem um “confronto direto” neste sábado, 22, para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço está em 16º na tabela com 13 pontos, enquanto o Timão tem 15 pontos na 15º colocação. O primeiro time dentro de Z4 é o Goiás com 12 pontos. Para o jogo na Arena Fonte Nova, Vanderlei Luxemburgo terá dois desfalques importantes: Roger Guedes suspenso e Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite. Bruno Méndez deve substituir Moscardo em uma formação com três zagueiros, enquanto o ataque ficaria com Yuri Alberto. Apesar dos desfalques, o Timão vive momento bom na temporada com quatro vitórias seguidas. “A gente sabe da reviravolta que tivemos no ano, após trocas de treinadores. Confiamos no professor (Luxemburgo) e conseguimos dar resultado em campo”, celebrou o zagueiro Murillo antes do jogo. “Agora é continuar assim, o grupo vem trabalhando, evoluindo no geral. A gente se cobra bastante para estar na parte de cima da tabela e nas finais, o que está acontecendo, e é ir para Salvador, para um jogo que não será fácil, e colocar em campo o trabalho que estamos fazendo para continuar essa sequência de vitórias”, finalizou. O Corinthians deve enfrentar o Bahia com Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Giuliano (Maycon), Renato Augusto, Matías Rojas e Fábio Santos; Yuri Alberto.

*Com informações do Estadão Conteúdo