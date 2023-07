PSG não relaciona Mbappé para viagem de pré-temporada no Japão e coloca craque à venda

Maior artilheiro da história do PSG pode deixar o time francês nesta janela de transferências

EFE/EPA/Mohammed Badra Mbappé é o maior artilheiro da história do PSG



O Paris Saint-Germain surpreendeu nesta sexta-feira, 21, ao não relacionar o atacante Kylian Mbappé para o tour de pré-temporada, marcada para acontecer no Japão, entre 22 de julho e 2 de agosto. Inicialmente, o “Tartaruga Ninja” estampava as imagens de publicidade para os jogos contra Al-Nassr e Cerezo Osaka, na cidade de Osaka, além da partida diante da Inter de Milão, que ocorrerá em Tóquio. Ao divulgar a lista de jogadores que embarcarão ao país asiático, entretanto, o clube francês mostrou que não levará seu camisa 7. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferência do futebol, ao tomar esta decisão, o presidente Nasser Al-Khelaifi já decidiu colocar seu principal atleta à venda. Isto porque o PSG sente que Mbappé pretende deixar o Parque dos Príncipes sem custos na metade de 2024, no término de seu vínculo.

Em entrevista coletiva no início de julho, durante apresentação do técnico Luís Enrique, o presidente do PSG já havia afirmado que não deixaria Mbappé sair do time sem custos. Na ocasião, Nasser Al-Khelaifi afirmou que o jogador teria que renovar seu contrato para continuar vestindo as cores azul e vermelha. Até o momento, entretanto, as partes não chegaram a um acordo. “Se ele quiser ficar, nós também, mas ele tem que assinar um novo contrato. Não podemos deixar o melhor jogador sair de graça e ele não vai sair de graça. Ele não planeja sair de graça, se alguém mudou de ideia não é minha culpa. Você já tem o que veio procurar”, disparou. Contratado junto ao Monaco em 2017, o atacante venceu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês nas últimas quatro temporadas. Maior artilheiro da história do clube, ele soma 212 gols em 268 jogos.

Veja a lista de relacionados para a pré-temporada:

1 – Keylor Navas

2 – Achraf Hakimi

3 – Presnel Kimpembe

4 – Manuel Ugarte

5 – Marquinhos

6 – Marco Verratti

8 – Fabian Ruiz

10 – Neymar Jr

11 – Marco Asensio

14 – Juan Bernat

15 – Danilo Pereira

17 – Vitinha

18 – Renato Sanches

19 – Kang-in Lee

21 – Lucas Hernandez

27 – Cher Ndour

28 – Carlos Soler

30 – Alexandre Letellier

32 – Layvin Kurzawa

33 – Warren Zaïre-Emery

35 – Ismaël Gharbi

36 – Serif Nhaga

37 – Milan Skriniar

38 – Ethan Mbappé

39 – Ilyes Housni

43 – Noah Lemina

44 – Hugo Ekitike

50 – Louis Mouquet

99 – Gianluigi Donnarumma