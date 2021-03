Corinthians tem mais 2 atletas com Covid-19; Cássio, Gabriel e Fagner estão recuperados

O trio voltou do período de isolamento e, agora, se prepara para enfrentar o São Caetano, no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista

Rodrigo Coca/Ag.Corinthians Roni comemora gol com a camisa do Corinthians



O Corinthians informou que mais dois jogadores testaram positivo para a Covid-19 na tarde desta quinta-feira, 11. Tratam-se do meio-campista Roni e do atacante André Luis, que estão assintomáticos e foram afastados do restante do elenco. Desta forma, o Alvinegro paulista chega ao 16º atleta infectado pelo novo coronavírus nas últimas semanas, presenciando um segundo surto no clube desde o começo da pandemia, em março do ano passado.

Ao mesmo tempo, a notícia boa para a torcida do Corinthians é que Cássio, Fagner e Gabriel estão recuperados da doença, cumpriram o período de isolamento necessário e retornaram aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira. Além do trio, outro jogador que já havia se recuperado da Covid-19 foi Vitinho. Eles, agora, se preparam para a partida diante do São Caetano, no Anacleto Campanella, marcada para o próximo domingo, 14, a partir das 19 horas (de Brasília), válida pela quarta rodada do Paulistão. Na sequência, o Estadual ficará paralisado por 15 dias devido ao agravamento da pandemia. “O trio volta após cumprir dez dias de isolamento e não apresentar sintomas. O camisa 12 trabalhou em campo, assim como Gabriel. Fagner trabalhou na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Em campo, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho coletivo e, no fim, aprimorou fundamentos de passe e finalização”, informou o clube.

Para a partida contra a equipe do ABC, o Corinthians ainda não poderá contar com Caíque França, Guilherme Pezão, Fábio Santos, Lucas Piton, Raul Gustavo, Xavier, Roni, Camacho, Ramiro, Ruan Oliveira, Cauê e André Luis, todos infectados. Além deles, os atacantes Léo Natel e Gabriel Mosquisto seguem se recuperando de lesões e também não estarão aptos para o jogo de domingo.