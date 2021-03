Jô e Otero curtem resort em meio a surto de Covid-19 no Corinthians

Nas redes sociais, a torcida corintiana pediu o afastamento da dupla e lembrou da longa lista de infectados pelo novo coronavírus entre os atletas do Timão

A dupla Jô e Rómulo Otero, do Corinthians, está sendo criticada nas redes sociais por comparecer em um resort, nesta segunda-feira, 8, em meio ao surto de infectados pelo novo coronavírus no elenco alvinegro. Em sua conta no Instagram, através da ferramenta “Stories”, o centroavante postou um vídeo ao lado da esposa, Claudia Silva, que revelou a surpresa que o jogador fez para celebrar o Dia Internacional da Mulher. “Está aí a surpresa. Inacreditável. Estamos em um resort, né, gente? Ele foi criativo demais”, falou a mulher. Na sequência, Jô mostra o meio-campista venezuelano dentro de uma piscina. Questionada sobre o episódio pela reportagem do Grupo Jovem Pan, a assessoria do Alvinegro disse que, por ora, não irá se pronunciar.

Atualmente, o Corinthians tem 25 funcionários diagnosticados com a Covid-19, sendo 14 jogadores do time principal. Em entrevista coletiva após a vitória sobre a Ponte Preta, no último domingo, o técnico Vagner Mancini desabafou e falou sobre a dificuldade em armar a equipe durante o surto. “As pessoas certamente não sabem o que estamos vivendo. Há 10 dias, nosso elenco tinha 29 jogadores. Nessa semana, eram apenas 17. É óbvio que você começa a perder peças e precisa olhar para o lado para ver quem está à disposição. Para piorar, pessoas do nosso staff também foram infectadas. Então nossa perda foi muito acentuada em todos os setores”, relatou. “Eu, o Flávio de Oliveira (preparador físico) e o Duílio (Monteiro, presidente) chegamos no CT às 7 da manhã, para tentar resolver todos os assuntos que também faziam parte dessas pessoas que não puderam estar ali”. acrescentou.

Até mesmo Jô, em entrevista ao “Premiere”, depois da última partida do Corinthians, ressaltou a importância de se prevenir em meio ao surto. “Temos que buscar evolução, buscar [fazer o time] encaixar. E se cuidar bastante, o mais importante. Estamos vendo casos de Covid no futebol, infelizmente esta vai ter uma temporada de paciência”, disse. Nas redes sociais, a torcida corintiana recriminou a dupla, comentando sobre a longa lista de contaminados do Timão, que inclui: Cássio, Guilherme, Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton, Raúl Gustavo, Gabriel, Ramiro, Vitinho, Camacho, Cauê, Xavier, Ruan Oliveira e Caíque França.

