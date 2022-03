Corinthians tem quatro desfalques para clássico contra o São Paulo

Timão terá estreia do treinador Vitor Pereira no jogo deste sábado, às 16h, no Morumbi

Fábio Santos fica de fora do clássico devido a um desconforto muscular



Nesta sexta-feira, 04, o Corinthians finalizou a preparação para o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista marcado para este sábado, 5, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi. Segundo o comunicado do clube, o lateral-esquerdo Fábio Santos tem um desconforto na região lombar e ficou apenas na parte interna do CT durante o treino. Xavier, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Roni, com dores no músculo posterior da coxa direita, também estão fora. Gabriel Pereira está em negociação para deixar o time e não foi relacionado para o clássico. No dia da apresentação do novo treinador, Vitor Pereira também comandou o treinamento com atividades de bola ofensiva, cruzamento e finalizações.