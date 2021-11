Corinthians tem quatro desfalques para enfrentar o Ceará; veja relacionados

Sylvinho finalizou, na tarde desta quarta-feira, 24, a preparação para o duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Felipe Szpak /Agência Corinthians Willian treinando no CT do Corinthians



O Corinthians finalizou, na tarde desta quarta-feira, 24, a preparação para o duelo contra o Ceará, marcado para amanhã, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o treinador Sylvinho comandou os titulares, que fizeram um treino em campo reduzido de posse de bola e marcação-pressão e, em uma segunda parte da atividade, corrigiram o posicionamento nas bolas paradas defensivas e ofensivas. Nas redes sociais, o clube divulgou a lista de relacionados, que não conta com quatro atletas.

Em busca da permanência no G4 do Brasileirão, o Corinthians não poderá contar com Victor Cantillo e Giuliano, ambos com problemas musculares, além de Ruan Oliveira, que se recupera de cirurgia no joelho direito. Quem também é baixa para o duelo contra o Vozão é o volante Roni, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo recebido na vitória contra o Santos. Assim, o Alvinegro paulista deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Roger Guedes; Jô.