Corinthians tem retorno de jogador importante contra o Atlético-MG; veja relacionados

Tentando manter o embalo após as vitórias contra Chapecoense e Fortaleza, o Alvinegro paulista busca surpreender o Galo, fora de casa, no Mineirão

Foto: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians comemora gol na Neo Química Arena



O Corinthians divulgou, na tarde desta terça-feira, 9, a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-MG, marcada para começar às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 10, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tentando manter o embalo após as vitórias contra Chapecoense e Fortaleza, o Alvinegro paulista terá o importante retorno do meio-campista Roni, totalmente recuperado de uma entorse ligamentar do joelho direito, sofrida na metade de setembro. O técnico Sylvinho, por outro lado, segue sem poder contar com o meia-atacante Willian. O camisa 10 está de transição após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vive a expectativa de voltar a jogar no domingo, 13, diante do Cuiabá, na Neo Química Arena. Sexto colocado na tabela, o Timão busca entrar no grupo dos quatro melhores do torneio e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores 2022. O Galo, por sua vez, é o líder isolado e está cada vez mais próximo de encerrar o tabu de 50 anos sem levantar a taça do Brasileirão.

