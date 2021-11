Pia Sundhage convoca seleção brasileira feminina para Torneio Internacional de Manaus

A principal novidade na relação é o retorno da meio-campista Formiga, que fará a sua despedida vestindo a camisa nacional no dia 25 deste mês, diante da Índia

A treinador Pia Sundhage anunciou, na manhã desta terça-feira, 9, a lista de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira feminina no Torneio Internacional de Manaus, marcado para acontecer no período desta Data Fifa, entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro. A principal novidade na relação é o retorno da meio-campista Formiga, atualmente no São Paulo, que fará a sua despedida vestindo a camisa nacional no dia 25 deste mês, diante da Índia. Três dias depois, a Canarinho enfrentará a Venezuela, no domingo, finalizando os compromissos com duelo diante do Chile, na quarta-feira (1). Os horários das partidas ainda serão confirmados. Esta será a terceira oportunidade que a equipe brasileira entrará em campo após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Veja a lista de convocadas:

Goleiras: Letícia Izidoro (Benfica) e Lorena (Grêmio)

Letícia Izidoro (Benfica) e Lorena (Grêmio) Defensoras: Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Erika (Corinthians), Antônia (Madri), Daiane (Madri), Bruna Nhaia (Santos), Lauren (São Paulo), Katrine (Palmeiras) e Tainara (Palmeiras)

Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Erika (Corinthians), Antônia (Madri), Daiane (Madri), Bruna Nhaia (Santos), Lauren (São Paulo), Katrine (Palmeiras) e Tainara (Palmeiras) Meio-campistas: Ariadna (Palmeiras), Thaís (Palmeiras), Júlia (Palmeiras), Duda (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Formiga (São Paulo), Adriana (Corinthians) e Ana Vitória (Benfica)

Ariadna (Palmeiras), Thaís (Palmeiras), Júlia (Palmeiras), Duda (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Formiga (São Paulo), Adriana (Corinthians) e Ana Vitória (Benfica) Atacantes: Kerolin (Madri), Geyse (Madri), Giovana (Levante) e Debinha (North Carolina Courage).