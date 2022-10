Corinthians: Torcida lota Neo Química Arena em treino aberto antes de decisão na Copa do Brasil

Mais de 27 mil pessoas estiveram presentes para acompanhar a atividade e apoiar a equipe para o jogo de quarta-feira

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Torcida fez uma grande festa nas arquibancadas enquanto os atletas trabalhavam



Para esquentar o clima da final da Copa do Brasil, o Corinthians fez um treino aberto nesta segunda-feira, 17, na Neo Química Arena e viu as arquibancadas ficarem cheias. Ao todo 27.026 pessoas estiveram presentes. Os torcedores compareceram para assistir à atividade do grupo dois dias antes do jogo decisivo contra o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira, 19. Os atletas iniciaram os trabalhos com aquecimento e, em seguida, o técnico Vítor Pereira promoveu uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve uma movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações de olho na finalíssima. O Corinthians ainda faz um último treino nesta terça antes de viajar para o Rio de Janeiro. O jogo de ida terminou sem gols na Neo Química Arena. O Timão não tem desfalques previstos, já que não entrou em campo no fim de semana.