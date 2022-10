Exame confirma lesão no joelho e Miranda vira desfalque no São Paulo

Zagueiro de 38 anos se lesionou durante o clássico contra o Palmeiras no fim de semana

Foto: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda deve ficar três semanas de fora do São Paulo nessa reta final do Brasileirão



Na tarde desta segunda-feira, 17, o zagueiro Miranda confirmou em suas redes sociais que ficará fora do São Paulo por alguns jogos. Foi detectada uma lesão no joelho depois do clássico contra o Palmeiras neste domingo, 16. “Gostaria de ter notícias melhores, mas infelizmente a verdade é que tive uma lesão no joelho que vai me deixar fora por alguns jogos. A partir de hoje, começo o tratamento com esforço dobrado e com o único objetivo de tentar voltar a tempo de ajudar o SPFC antes do fim da temporada”, escreveu o jogador de 38 anos em sua conta no Instagram. Experiente, Miranda é um dos pilares na zaga tricolor. Nessa temporada participou de 36 jogos, deu uma assistência e marcou um gol. A ausência será sentida nos últimos sete jogos do São Paulo no Brasileirão. A equipe busca uma vaga na Libertadores e agora é o 11º colocado na tabela.