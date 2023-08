Corinthians usa foto de Messi para provocar Newell’s e repudia caso de racismo na Argentina 

Timão garantiu sua vaga nas quartas de final da Sul-Americana após um empate em 0 a 0 com o time argentino

Reprodução/Twitter/@Corinthians Cássio brilhou na classificação do Corinthians sobre o Newell's Old Boys



O Corinthians tratou de provocar o Newell’s Old Boys após a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira, 8, em pleno Estádio Marcelo Bielsa, na cidade de Rosário. Através das redes sociais, o Timão postou uma antiga foto do atacante Lionel Messi com a camisa corintiana. “A gente te entende, Messi”, escreveu o perfil do Alvinegro do Twitter. O ídolo do Barcelona e da Argentina, vale lembrar, iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Newell’s. Na mesma plataforma, o clube do Parque São Jorge também tratou de um assunto sério. Após parte da torcida argentina provocar os corintianos com cânticos racistas, a diretoria repudiou. “O Corinthians reitera seu repúdio a estas atitudes totalmente descabidas e espera que o futebol se torne, de uma vez por todas, um esporte livre do preconceito e da intolerância”, escreveu. Veja abaixo.