Ônibus que tombou com torcedores do Corinthians estava irregular, diz ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o veículo não possuía registro nem autorização para realizar o transporte interestadual

Reprodução/Jovem Pan News Ônibus capotou em uma curva da Rodovia Fernão Dias



Na madrugada deste domingo, 20, ao menos sete pessoas morreram e 36 ficaram feridas no acidente de um ônibus que transportava torcedores do Corinthians e capotou no Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por meio de nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo estava em situação irregular: “A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH-3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular”. A ANTT se colocou à disposição para apoiar as investigações no caso e “fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública”. A agência também informa que a Arteris, empresa que administra a rodovia, prestou todos os socorros iniciais.

Segundo a concessionária, o motorista perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. O ônibus então colidiu com um talude e capotou na via. Até cerca de 7h da manhã a pista no sentido São Paulo ainda estava interditada. Viaturas do Samu, da Polícia Rodoviária Federal e o helicóptero Pegasus, da Polícia Militar, fizeram o resgate das vítimas. O ônibus estava a caminho de Taubaté, no interior paulista, tendo partido da capital mineira após um jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, passageiros que estavam no ônibus relataram que o motorista alertou sobre a falha nos freios momentos antes do acidente. Uma das vítimas, com inúmeras fraturas, foi encaminhada de helicóptero para o Hospital João XXIII.