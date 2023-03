Corinthians vence Coritiba no último jogo-treino antes da estreia na Libertadores; veja detalhes 

Fausto Vera e Bruno Méndez marcaram para o Alvinegro, enquanto Júnior Urso descontou para o Coxa Branca

Rodrigo Coca/@Corinthians Yuri Alberto durante treino do Corinthians



O Corinthians venceu o Coritiba por 2 a 1 nesta quinta-feira, 30, no CT Joaquim Grava, no último jogo-treino antes da estreia na Copa Libertadores da América. Fausto Vera e Bruno Méndez marcaram para o Alvinegro, enquanto Júnior Urso descontou para o Coxa Branca. Para o confronto, o treinador Fernando Lázaro realizou algumas mudanças em relação ao time que derrotou o Red Bull Bragantino II e disputou o Paulistão. O zagueiro Caetano, por exemplo, foi titular na defesa ao lado de Gil, enquanto Maycon entrou na vaga de Renato Augusto. O treinador corintiano escalou o Timão com: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Yuri Alberto e Róger Guedes. Na segunda etapa, a equipe foi modificada e jogou com: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena e Matheus Bidu; Du Queiroz, Cantillo, Renato Augusto e Adson; Pedrinho e Giovane (Paulinho e Chrystian Barletta). O grupo volta às atividades na próxima sexta-feira, 31. O próximo jogo está agendado para a quinta-feira, 6, diante do Liverpool (Uruguai), fora de casa.