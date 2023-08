Corinthians vence o Estudiantes por 1 a 0 e sai na frente nas quartas da Sul-Americana

Gil marcou o único gol da vitória na Neo Química Arena; jogo de volta é na próxima terça-feira, 29

LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gil comemora gol feito contra o Estudiantes que deu a vitória para o Corinthians



Em jogo marcado por homenagens aos torcedores mortos em caravana no fim de semana, o Corinthians venceu o Estudiantes por 1 a 0 nesta terça-feira, 22, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e abriu vantagem para avançar à semifinal. O gol saiu logo no início do jogo, aos 17 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Gil apareceu no segundo pau e chutou de primeira, abrindo o placar. Os argentinos tiveram a chance de empatar em cobrança de falta que bateu na trave e voltou nas mãos de Cássio. Fora esses dois lances, o jogo foi bem morno e sem emoções. No segundo tempo, Vanderlei promoveu mudanças e o Corinthians quase ampliou, mas Gustavo Silva chutou pra fora com o gol aberto. A vitória dá vantagem para a equipe alvinegra na próxima terça-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), na Argentina.