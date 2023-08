Libertadores: Internacional segura pressão e vence o Bolívar por 1 a 0 na ida das quartas de final

Enner Valencia marcou o único gol da partida em La Paz; jogo de volta será na próxima terça-feira

Reprodução/ X @LibertadoresBR Vitória da equipe brasileira dá vantagem para jogo de volta



As quartas de final da Copa Libertadores da América começaram nesta terça-feira, 22. O Bolívar recebeu o Internacional, no Hernando Siles Stadium, em La Paz, e perdeu por 1 a 0. Os donos da casa começaram com muita intensidade e forçaram Rochet a fazer uma grande defesa nos minutos iniciais. O Inter, no entanto, teve poucas chances, mas quando chegou foi mais efetivo. Aos 16 minutos, Enner Valencia recebeu livre pela direita e bateu cruzado, abrindo o placar. Depois do gol, o Bolívar não se intimidou e continuou em cima. O Internacional voltou melhor do intervalo, mas não conseguiu ampliar e aí os donos da casa cresceram. Foram duas bolas na trave em menos de cinco minutos. Porém, o ímpeto dos bolivianos caiu e o Colorado conseguiu controlar melhor o jogo e o placar terminou em 1 a 0. A partida de volta será na próxima terça-feira, dia 29, às 19h, no Beira-Rio.