Em jogo da Sul-Americana, Corinthians faz homenagens a torcedores mortos em caravana

Faixas, minuto de silêncio e bexigas pretas relembraram os sete torcedores que morreram em acidente de ônibus no domingo

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sete torcedores morreram ao voltar de Minas Gerais, após jogo contra o Cruzeiro



Nesta terça-feira, 22, em jogo contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana, o Corinthians prestou homenagens aos sete torcedores mortos na madrugada do último domingo, quando voltavam de caravana do jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. As organizadas do time estenderam faixas com os nomes e rostos dos torcedores pela Neo Química Arena. Também foram entregues na entrada balões pretos para todos os torcedores presentes no estádio, que foram balançados no minuto sete da partida. Antes do apito inicial, houve um minuto de silêncio com homenagens também no telão da Arena. Os jogadores do Timão usaram faixas pretas em símbolo de luto. O acidente aconteceu na Fernão Dias, no km 520, por volta da 1h da madrugada. O motorista teria perdido o freio e, para não bater de frente com outro ônibus, jogou o veículo em uma ribanceira. Ao todo, 46 pessoas estavam no ônibus e 11 ficaram presas nas ferragens e estão internadas.