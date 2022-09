Alison dos Santos conhece De Bruyne, ganha presente e se emociona: ‘Sou muito fã’

Corredor brasileiro conheceu a sede do Manchester City e disse que vai enquadrar camisa autografada

Reprodução/ Twitter @PiuzeR Atleta brasileiro ficou emocionado ao encontrar com o meio-campista belga



Até os grandes nomes do esporte tem seus ídolos – e ficam nervosos quando os conhecem. Nesta quinta-feira, 15, o Manchester City divulgou um vídeo do encontro entre Alison dos Santos, o Piu, e o meio-campista belga Kevin de Bruyne. O velocista brasileiro, campeão mundial e da Diamond League em 2022, treina na Inglaterra para as temporadas do atletismo e conheceu a sede do clube. Em sua visita, encontrou com o jogador e ganhou uma camisa autografada, se emocionando ao receber o presente. “Estou nervoso porque sou um grande fã. Eu sou muito, muito fã. Comecei a amar o Manchester City por causa de você”, disse Alison. De Bruyne agradeceu o carinho e os dois tiraram uma foto juntos. Quando o belga foi embora, Alison brincou. “Estou tremendo, estou suando sabe?”. O brasileiro ainda disse que irá enquadrar a camisa autografada.

